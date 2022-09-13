سراة عبيدة 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسدعت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة طلابها وطالباتها من المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى المشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2023".وأوضحت الإدارة أن منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، تستهدف الفئة العمرية (11 - 20 سنة)؛ وتسعى لإيجاد بيئة علمية محفزة وتنمية لروح الإبداع لدى الطلبة وتشجعيهم على تمثيل الوطن من خلال إثراء المشاركات المحلية والدولية.ويعدُّ الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي مسابقة علمية سنوية تستهدف طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، حيث تعتمد على التنافس في أحد المجالات العلمية، عبر تقديم مشاريع علمية فردية وفق معايير وضوابط خاصة.// انتهى //10:44ت م0034