بريدة 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسحقق تجمع القصيم الصحي التميز والأفضلية في مؤشرات برنامج وازن، للربع الثاني من عام 2022م، وهو أحد برامج وزارة الصحة الذي يعتمد على بطاقة الأداء المتوازن لقياس إنجاز الأهداف الإستراتيجية لمستشفيات وزارة الصحة، والذي يعد من البرامج الواعدة بالوكالة العلاجية.وكشف التجمع عن تحقيق مستشفى الولادة والأطفال ببريدة المركز الثاني من بين مستشفيات الولادة والأطفال بالمملكة، فيما حقق مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة المركز الثالث من بين المستشفيات المشاركة وعددها 23 مستشفى، وتمكن مستشفى الرس من الحصول على المركز الثالث من أصل 71 مستشفى مشاركاً على مستوى المملكة.وبين التجمع أن البرنامج يهدف إلى توفير خارطة طريق لصناع القرار على المستوى التنفيذي والتشغيلي لتحقيق وطن واعد ومجتمع حيوي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً للجهود التي يبذلها التجمع في مجال قياس أداء الأنظمة المالية، والعمليات التشغيلية الداخلية، ورضا المستفيدين من الخدمة، إضافة إلى قياس نمو وتطوير الكوادر البشرية.وأكد التجمع حرصه على تجويد العمل والرفع من كفاءة الخدمات الصحية في جميع مكونات التجمع الصحي وتحقيق رضا المستفيد من الخدمة، والذي بدوره ينعكس على تحقيق أعلى مؤشرات قياس الأداء التي تنفذها وزارة الصحة.// انتهى //10:51ت م0035