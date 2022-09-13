نجران 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسأعلنت جامعة نجران عن حاجتها لشغل عددٍ من الوظائف الصحية للجنسين على وظائف "طبيب نائب - طبيب مقيم - صيدلي" بنظام التعاقد للعام الجامعي الحالي، حيث ترغب في شغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علميًّا وعمليًّا، ويبدأ التقديم اعتبارًا من يوم الأحد القادم، ويستمر حتى 30/2/1444هـ.واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حسن السيرة والسلوك، وأن يكون لائقًا طبيًّا وألا يكون قد سبق فصله من أي جهة أخرى، كذلك أن يكون متقناً للغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وأن يجتاز المقابلة الشخصية والإختبارات المعدة، وأن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية من جامعة سعودية أو من جامعة خارجية معترف بها.ودعت الجامعة المتقدمين إلى إرفاق معادلة المؤهلات العلمية في حال تحصل عليها من جامعة خارجية مع إرفاق شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للوظائف الصحية والفنية سارية المفعول، إضافةً إلى إرفاق صورة من الخبرات العملية إن وجدت و صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول و صورة مصدقة من الوثيقة والسجل الأكاديمي لكل من درجة (البكالوريوس – الزمالة – الدكتوراه)، وفي حال حصل المتقدم أو المتقدمة على المؤهل من جامعة خارجية فيتم إرفاق (صورة معتمدة من معادلات الوثائق).وأكدت الجامعة على المتقدمين ضرورة رفع كافة المستندات عبر الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://academyjobs.nu.edu.sa/JobsOffersList.aspx، مشيرةً إلي أنه سيتم استبعاد طلبات التقديم غير المستوفاة، ولن ينظر لأي مستندات يتم تقديمها مناولةً لمقر الجامعة.// انتهى //10:54ت م0036