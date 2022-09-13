عرعر 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسقدم مركز الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد التخصصي لطب الأسنان بعرعر، خدماته الطبية لأكثر من 14 ألف مستفيد خلال النصف الأول من العام 2022م.وأوضحت صحة الحدود الشمالية أن المركز استقبل في جراحة الوجه والفكين 2214 مراجعاً وعلاج العصب وجذور الأسنان 1811 مراجعاً والعلاج التحفظي 1354 مراجعاً و3780 تشخيصاً وفرز الحالات و1134 مراجعاً لتقويم الأسنان و1405 للاستعاضة السنية و998 مراجعاً لصحة الفم والأسنان و2173 مراجعا لأسنان الأطفال.// انتهى //10:59ت م0038