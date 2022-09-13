الظهران 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسأنضم مستشفى العيون التخصصي بالظهران التابع لتجمع الشرقية الصحي، إلى المنظمة العالمية لمستشفيات العيون (WAEH) كثاني مستشفى حكومي على مستوى الشرق الأوسط، ليكون واحداً ضمن نخبة مستشفيات العالم المتخصصة في مجال رعاية العيون.ويتميز مستشفى العيون التخصصي بتقديم مختلف الخدمات التخصصية في مجال طب ورعاية العيون، حيث يجري عمليات العيون الدقيقة والمعقدة على مستوى عالي من الكفاءة والجودة، ومن هذه العمليات: (عمليات إصلاح انفصال الشبكية، وإزالة نزيف الجسم الزجاجي، وزراعة القرنية الطبيعية والصناعية، وعمليات زراعة حلقات العين للقرنية المخروطية، وعمليات الجراحات التصحيحية، والإكزيمر ليزر، وعمليات الليزر، واعتلال الشبكية لدى الخدج، وعمليات انسدال الجفون، وعمليات استئصال الأورام من الحجاج، وعمليات الماء الأبيض والأزرق الخلقي، وعمليات الحول بأنواعها وغيرها).واعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مستشفى العيون التخصصي كمركز تدريبي معتمد لبرنامج زمالة طب وجراحة العيون، وزمالة عيون الأطفال والحول، زمالة أعصاب العيون، زمالة تجميل وتقويم الحجاج، زمالة القرنية ومقدمة العين، زمالة الشبكية غير الجراحية.يُذكر أن (WAEH) تعد تجمعاً عالمياً لمستشفيات العيون المتميزة في العالم، وأهمها مركز سنغافورة الوطني للعيون، ومستشفى مورفيلدز للعيون في لندن، ومستشفى روتردام للعيون في هولندا، ومستشفى ومعهد ويلمر للعيون بجامعة جونز هوبكنز بأمريكا، ومركز إيموري لطب العيون بأمريكا، ومستشفى ويلز للعيون في فيلاديلفيا بأمريكا.// انتهى //11:01ت م0039