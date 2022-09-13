القدس المحتلة 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، حملة اعتقالات واسعة طالت 13 فلسطينيا، من عدة مناطق مختلفة في الضفة الغربية.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، كما اعتقلت فلسطينيين اثنين، أحدهما أسير محرر من طولكرم، فيما جرى اعتقال ثلاثة آخرين من رام الله، وجنين، ونابلس، وذلك بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها، بالإضافة إلى اعتقال خمسة فلسطينيين في الخليل، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها .وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدتي سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها.// انتهى //11:07ت م0040