تونس 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم تاكيد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اللقاء الذي جمعه أمس بكل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للعمال نور الدين الطبوبي ،ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول على ضرورة الخروج من هذا الوضع الذي يستهدف مؤسسات الدولة والوطن.وركزت على تشديد سعيد في السياق على دور الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة في أقرب الآجال للخروج بالبلاد من الأزمة الحالية خاصة منها السياسية والاقتصادية.وتطرقت في الشأن الليبي إلى تشديد الدول المشاركة في الاجتماع الدولي الخاص بشأن ليبيا الذي استضافته العاصمة الألمانية برلين، التزامها بدعم مسار شامل نحو إجراء انتخابات باعتبارها حلا وحيدا لأزمة البلاد.وتناقلت صحف تونس إعلان برلمان كوريا الشمالية أمس أن البلاد دولة نووية وقالت إن هذا الإعلان يأتي في خطوة قد تزيد من زعزعة العلاقات الكورية الشمالية مع الجانب الأمريكي.// انتهى //11:07ت م0041