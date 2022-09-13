الأحساء 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء أمس، حفل ختام برامج تكامل الصيفية التي نظمها مركز تكامل لرعاية وتنمية الأيتام التابع لجمعية البر بالمحافظة، بهدف تنمية وتطوير قدرات 140 يتيماً ويتيمةً، وذلك بقاعة الشيخ عبدالعزيز بن حمد الجبر بنادي الأحساء الأدبي .واطلع سموّه على المعرض المصاحب الذي اشتمل على منجزات الطلاب والطالبات من خلال ما تعلموه من نظريات وإستراتيجيات علمية حول الاستيطان في المريخ، وعلى أبرز النتائج والمؤشرات التي حققتها برامج تكامل الصيفية.وأكد نائب رئيس جمعية البر بالأحساء عبدالمحسن الجبر في كلمته أن المركز ومنذ تأسيسه عمل على الجوانب التنموية والتعليمية، وتعزيز المهارات الحياتية والاجتماعية لأيتام الجمعية، حيث بلغت قيمة المساعدات والبرامج العينية لكفالة الأيتام 1.569.068 ريالاً خلال العام المالي الفائت 2021م، إضافة إلى 2.787.957 ريال مساعدات أخرى استفاد منها 1.327 يتيم ويتيمة ينتمون لـ 443 أسرة من أسر الأيتام المسجلة في الجمعية، منوهاً بالدعم السخي لشركاء جمعية البر لتحقيق إنجازاتها في المجتمع الأحسائي ولتتمكن من الرقي بمستوى الخدمات المقدمة على مدى 43 عاما .بعد ذلك استعرض مركز تكامل فيلماً وثائقياً علمياً بعنوان (عادات التعلم) حول الأساليب العلمية التي انتهجتها لأبرز مخرجات برامجها الصيفية التي بلغت 34 منتجاً علمياً ومهارياً، وأكثر من 100 مشروع وبحث قدمها 140 طالباً وطالبةً شاركوا في المسارات الستة التي قدمت لهم خلال فترة البرامج التي استمرت قرابة الشهر.فيما شارك عدد من الطلاب الأيتام في الحوار العلمي بعنوان (الاستيطان في المريخ)، والذي أجاب على استفساراتهم المتعلقة بالظواهر العلمية التي عملوا على حلها خلال البرامج الصيفية ومناقشة الحلول العلمية التي وصلوا إليها، كما شارك عدد من طالبات المرحلة المتوسطة في فقرة (الألغاز الأربعة) والتي جرى تجسديها على شكل رواية قصيرة تدور أحداثها حول الفضاء وأجرامه، والرحلة الاستكشافية لكوكب المريخ.وفي ختام الحفل كرّم سمو محافظ الأحساء الجهات الداعمة والمساندة للبرامج الصيفية لمركز تكامل رعاية وتنمية الأيتام ومشرفي البرامج والطلاب والطالبات المشاركين.// انتهى //11:08ت م0042