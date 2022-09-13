صبيا 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسقدّم الفرع المتنقّل لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" على مدى يومين، خدماته المختلفة لأبناء وبنات محافظة صبيا، عبر حافلة الفرع المتنقل المجهزة بالإمكانات والخدمات اللازمة لخدمة عملاء الصندوق من أصحاب الأعمال والباحثين عن العمل، وذلك بحديقة الملك فهد.ويهدف الفرع المتنقل إلى إبراز المبادرات والبرامج التي يُنفذها في التمكين والتدريب والإرشاد المهني للباحثين والباحثات عن العمل، واستقبال الشباب طالبي العمل وتسجيلهم في البوابة الوطنية للعمل، وعرض الوظائف المتوفرة لهم، بالإضافة إلى الدورات التدريبية والإرشاد المهني للشباب التي يقدمها الصندوق.// انتهى //12:08ت م0055