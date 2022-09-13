تونس 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي ، اليوم، وكيلة الأمين العام للأمم المتّحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) رولا دشتي التي تزور تونس حاليا.وجرى خلال اللقاء بحث الدعم الفني الذّي تقدمه "الإسكوا" إلى تونس في مجال ترشيد الإنفاق العمومي ودور هذه المنظّمة في دفع التكامل الاقتصادي بين الدول العربية إلى جانب برامج الدعم الفني الذي شرعت "الإسكوا" في تنفيذه في تونس والمشاريع المستقبلية المزمع إطلاقها بعد الانتهاء من دراسة جوانبها الفنية مع عدد من الوزارات التونسية.// انتهى //12:39ت م0059