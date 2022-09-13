الطائف 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسأطلقت أمانة الطائف خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية عبر منصة "بلدي"؛ وذلك لتعزيز امتثال أصحاب المنشآت للاشتراطات البلدية، وتأكيد موثوقية خدماتهم أمام عملائهم.وتسعى الأمانة من خلال الخدمة إلى الإسهام في رفع معدل الامتثال للاشتراطات البلدية؛ من خلال توعية أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات البلدية الخاصة بأنشطتهم، فيما تعد خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية هي أول خدمة يتم إطلاقها من خدمة منتج التقييم الذاتي للوزارة، وتشمل أنواعًا مختلفة من الرقابة البلدية، مثل الرقابة على الرخص التجارية، والرقابة على المباني، والحفريات، والرقابة الشمولية.// انتهى //12:40ت م0060