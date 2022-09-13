بريدة 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسنظمت الغرفة التجارية في منطقة القصيم أمس، ندوة بعنوان "بدائل تسوية المنازعات التجارية"، تزامناً مع افتتاح المركز السعودي للتحكيم التجاري في قاعة الشيخ عبدالله العثيم.وبين مدير الإدارة القانونية بالغرفة فراس اليحيى أن الندوة تناولت أربعة محاور تتمثل في ماهية بدائل تسوية المنازعات التجارية, وأوجه المقارنة بينها، والوساطة، والحل التوافقي لعلاقة تعاقدية مستمرة والتعريف بالتحكيم المؤسسي وما قيمته المضافة، ومفاتيح تمكين ممارسة "التحكيم و "الوساطة" في المملكة.وأكد اليحيى أن الاتفاقية الموقعة بين غرفة القصيم والمركز السعودي تنص على عدد من المجالات التدريبية والتأهيلية ونشر ثقافة بدائل تسوية المنازعات على مستوى قطاع المال والأعمال.// انتهى //12:43ت م0061