الدمام 17 صفر 1444هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واستنظم جمعية الثقافة والفنون بمدينة الدمام بعد غدٍ، فعاليات ملتقى الدمام المسرحي لـ"لمونودراما والديودراما" في نسخته الرابعة، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية الثقافة والفنون عبدالعزيز السماعيل، وذلك بمقر الجمعية.ويتضمن الملتقى الذي يستمر أربعة أيام، تحت شعار "رسالة الواحد وحوار الاثنين" 12 عرضاً مسرحياً، إضافة إلى الندوات والورش التطبيقية.وأوضح مدير الجمعية بالدمام يوسف الحربي، أن الملتقى يهدف إلى التقاء الممثلين والكتّاب والمخرجين، لتبادل الخبرات ومناقشة ما جرى عرضه.// انتهى //13:02ت م0063