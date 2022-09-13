مكة المكرمة 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واستستأنف لجنة تحكيم مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ (42)، اليوم, ثاني أيام جلسات الاستماع للتصفيات النهائية، وذلك بالاستماع إلى 25 متسابقاً، على فترتين صباحية ومسائية.يذكر أن جلسات التصفيات النهائية في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، قد بدأت يوم أمس بعد اكتمال التصفيات الأولية.// انتهى //13:03ت م0064