نجران 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، مبادرة "خطوة للمستقبل بدون إصابة"، بحضور المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بني هميم، وعدد من منسوبي صحة نجران.ونوه سموه بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي في المملكة من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وحرصها على توفير الرعاية الصحية للمواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وبناء أجيال صحية سليمة تواصل مسيرة البناء والتطور في هذه البلاد المباركة.بدوره أوضح بني هميم أنه بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي جرى إطلاق أحد مبادرات برنامج التحول الوطني التي تهدف من خلاله صحة نجران إلى تحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠ لمجتمع أكثر حيوية ووعي صحي، مؤكداً أهمية التأهيل باستخدام التمارين الرياضية في تعزيز الصحة العامة للجسد والوقاية من عوامل الخطر وتصحيح الممارسات الخاطئة أثناء التمارين الرياضية والأعمال المكتبية.وبين أنه جرى إطلاق عدد من برامج تحسين الأداء لتطوير خدمات التأهيل الطبي في المنطقة لتشمل استحداث 6 عيادات تخصصية لتقديم خدمة تخصصية متكاملة لمرضى التأهيل، إضافة إلى إطلاق خدمات "الرعاية المديدة" بسعة 15 سريراً لدعم احتياجات المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة بشكل مستمر وتقديم الرعاية الطبية اللازمة بشكلٍ دائم، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من خدمات التأهيل الطبي والرعاية المديدة بلغ 72574 مستفيداً، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.// انتهى //14:19ت م0084