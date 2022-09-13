الدمام 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في 9 نوفمبر المقبل، ملتقى "التدريب في ظل التحول الرقمي"، الذي تنظمه غرفة الشرقية.ويشارك في الجلسة الرئيسة معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ، حيث يناقش عدة محاور أبرزها دور التحول الرقمي في بناء مهارات المستقبل، وتمكين القياديين وبناء الجدارات القيادية.وأوضح رئيس غرفة الشرقية بدر الرزيزاء أن الملتقى يشهد مشاركة خبراء ومختصين في مجال التدريب وجهات ومؤسسات تدريبية واستشارية وذلك لاستعراض النماذج المميزة في هذا القطاع، ومناقشة الدروس المستفادة من تجاربه، مشيراً إلى أن البرامج التدريبية تساعد على توسيع آفاق السلوكيات الإداريّة ذات العلاقة بالمرونة في العمل، والتفكير المنظم والقدرة على معالجة المشاكل المختلفة والتعامل معها، والقدرة على التأقلم مع التغيرات وظروف العمل الجديدة، بالإضافة إلى تنمية مهارات التواصل وتحفيز الموظفين واستثمار قدراتهم بما يحقق مصلحة الجميع.وبين أن الملتقى يسلط الضوء على النجاحات التي حققها القطاع وأبرز التحديات التي تواجهه، وستواكب برامج التدريب المتغيرات في أسلوب العمل والتخصصات ستفتح للمتدربين أبواب الفرص للعمل في مجالات مختلفة، وإيجاد صف ثان مؤهل يمكن الاعتماد عليه في تفويض السلطة وتحقيق الكفاءة في الأداء والإنتاج، والإعداد للمهنة كون متطلباتها متغيرة بتأثير عوامل عدة كالتطور التقني في العديد من جوانب الحياة.وأشار إلى أن الملتقى يهدف إلى إبراز أهمية التدريب في تأهيل الكوادر الوطنية بالتخصصات الحديثة تماشياً مع متطلبات رؤية المملكة 2030م، واستعراض أثر القطاع الخاص واسهاماته في هذا المجال باعتباره نشاطاً يسعى إلى تحقيق الأهداف من أجل تنمية وتطوير الجوانب المعرفية، والعلمية، والمعلوماتية، وطرق التفكير بالإضافة إلى إحداث تغيير سلوكي إيجابي في جانب المهارات والقدرات المختلفة وتطوير الأداء، لينعكس ذلك بالتغيير الايجابي في آلية العمل، التي تساعد في تنفيذ الخطط الموضوعة وفق اعلى المعايير.// انتهى //14:28ت م0086