ماجيلانغ 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسشارك صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، اليوم, في الاجتماع الوزاري لوزراء الثقافة لمجموعة قمة العشرين، الذي عقد في بوروبودور بمدينة ماجيلانغ في جمهورية إندونيسيا ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين.وقدم سمو وزير الثقافة في بداية كلمته التي ألقاها في الاجتماع، شكره لمعالي نديم أنور مكارم، وزيـر التعليم والثقافة والأبحاث والتكنولوجيا في جمهورية إندونيسيا؛ لجهوده المقدرة في المسار الثقافي لمجموعة العشرين خلال فترة الرئاسة الإندونيسية، كما عبر سموه عن تقديره للمشاركين في هذا الاجتماع، لتعزيزهم استمرار مناقشة الثقافة في السياق التنموي ضمن إطار مجموعة العشرين.وأكد سمو وزير الثقافة أن المملكة تعتز بمبادرتها لعقد الاجتماع المشترك الأول لوزراء الثقافة في مجموعة العشرين على هامش الرئاسة السعودية في عام 2020، كما تقدّر جهود الرئاسة الإندونيسية في مواصلة الزخم لترسيخ الثقافة في مجموعة العشرين.وقال سموه: "انطلاقاً من إيماننا باعتبار الثقافة منفعة عامة عالمية، تؤيد المملكة خطط إدماج الثقافة في تعزيز الاستدامة والتنمية. كما تدعم جميع الجهود لضمان تكامل الثقافة مع السياسات العامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".وأضاف: إن المملكة تؤكّد التزامها بتعزيز دور الثقافة كعامل تمكين، كما تدعو إلى استكشاف أوسع لفوائد الاقتصاد الإبداعي، وتؤيد حشد الموارد الدولية لتعميم الانتعاش المستدام.وأكد سموه أنّ التزام الجميع بالتعاون في مسار الثقافة لمجموعة العشرين، سيسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة، مقدماً شكره للرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين ولجهودها المقدرة، ولجميع أعضاء المجموعة.// انتهى //14:45ت م0091