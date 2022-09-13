الرياض 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسأعلنت أمانة منطقة الرياض عن ضبط 5,072 عاملاً مخالفًا من قبل غرفة العمليات المشتركة التي تضم 14 جهة حكومية تعمل في إطار تكاملي لمعالجة وضع أحياء وسط المدينة، خلال الفترة من 26 أكتوبر 2021 إلى 21 أغسطس 2022م.وأشارت الأمانة إلى أن الفرق الرقابية وعلى مدى 10 أشهر، تفقدت 7,200 موقع، وأغلقت 1,835 منشأة مخالفة، فيما صادرت وأتلفت قرابة 700 طن من المواد الغذائية.وأصدر المراقبون الميدانيون 2,996 إشعارًا بالمراجعة، وصادروا وأتلفوا 135.573 مادة عينية، إلى جانب حجزهم 145 مركبة مخالفة، ومصادرتهم 5,879 شريحة اتصال.وتعمل غرفة العمليات المشتركة وفق آلية تضم 14 جهة حكومية لمعالجة وضع أحياء الشميسي والبطحاء والملز بوسط المدينة، وتقديم الحلول العاجلة والمستدامة لها من خلال التمركز الدائم والرقابة الميدانية الدورية وفرق الجوالة.// انتهى //14:45ت م0092