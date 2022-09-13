الباحة 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسنفّذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عدداً من الفعاليات التوعوية والدورات الإسعافية في مدينة الباحة، بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية الذي يُوافق 10 سبتمبر من كل عام.وتضمنت الفعاليات تقديم دورة تدريبية للتعريف بكيفية التعامل مع الحالات الإسعافية في مهرجان الرمان 11، وإقامة ركن تعريفي بالإسعافات الذي استمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام, يشمل التعريف بكيفية التعامل مع الحالات الإسعافية، وتقديم معلومات ومهارات عن كيفية التعامل مع حالات توقف القلب والتنفس، وعمل الإنعاش القلبي الرئوي وإيقاف النزيف، والتعريف "بتطبيق أسعفني" وكيفية الالتحاق بالدورات التدريبية في الهيئة، وركن لقياس العلامات الحيوية وشرح لمحتويات الحقيبة الإسعافية.‏ويأتي حرص فرع الهيئة بمنطقة الباحة على تفعيل مثل هذه المناسبات لرفع مستوى ثقافة الإسعافات الأولية لدى أفراد المجتمع، وكيفية تقديم الخدمة الإسعافية لطالبيها، وأهمية اقتناء حقيبة الإسعاف لما لها من الدور الكبير في تخفيف الإصابات التي قد تقع - لاقدر الله - في أي وقت.// انتهى //14:59ت م0095