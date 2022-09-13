الرياض 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسشاركت "عِلم" رائدة الحلول الرقمية في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثانية التي انطلقت أعمالها اليوم في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، وتنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية"، وتستمر أعمالها خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر 2022م.وأبدى المتحدث الرسمي نائب الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة "عِلم" ماجد بن سعد العريفي، سعادته بالشراكة المستمرة لـ"عِلم" مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بصفة (شريك مساهم) بالإضافة إلى وجودها في المعرض المصاحب، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار تبني الشركة مفهوم الرقمنة والتقنيات غير المسبوقة وتوظيف ثروة البيانات للمساهمة في تحقق تطلعات رؤية المملكة 2030 الطامحة إلى بناء اقتصاد مزدهر وتنمية مستدامة للوطن.// انتهى //15:04ت م0096