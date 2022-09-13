جدة 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسعقدت الإدارة الإنسانية بأمانة منظمة التعاون الإسلامي اليوم، اجتماعًا ثنائيًا مع وفد ممثلية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الخليج، تم خلاله التوقيع على تجديد خطة العمل المشتركة في المجال الإنساني للأعوام 2022 - 2025م.وتهدف خطة العمل الجديدة لتوطيد الشراكة الاستراتيجية في مجال العمل الإنساني بجانب التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما قضايا النازحين واللاجئين في إطار التعاون القائم بين المنظمتين منذ عام 1988.ووقع خطة العمل الجديدة من جانب أمانة المنظمة الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية السفير طارق علي بخيت، فيما وقع عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الممثل الإقليمي للمفوضية في الخليج خالد خليفة.كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسُبل تطويرها وتعزيزها في جميع المجالات المتعلقة بأوضاع اللاجئين والنازحين في العالم الإسلامي، وكيفية تنفيذ خطة العمل في ظل الظروف الإنسانية المتدهورة في كثير من مناطق العالم الإسلامي جراء الكوارث الطبيعية والأوبئة والتغيرات المناخية والنزاعات المسلحة.// انتهى //15:04ت م0097