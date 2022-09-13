الرياض 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسشاركت الشركة السعودية للكهرباء في أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثانية التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية" "كشريك إستراتيجي".وتسلط "السعودية للكهرباء" خلال مشاركتها في المعرض المصاحب لأعمال القمة الضوء على إنجازاتها في الذكاء الاصطناعي من خلال مشاريعها في الشبكة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والعدادات الذكية، ودورها في تعزيز موثوقية التوريد والنمو والكفاءة في سياق العمليات الواسعة للشركة، إضافة إلى إستراتيجية "السعودية للكهرباء" للاستفادة من التطور التقني لتكون شركة رائدة في تقديم الخدمات الرقمية.// انتهى //15:05ت م0098