جدة 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسوقعت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية اتفاقية لإدارة وتشغيل أكاديمية العالم من أجل تعزيز التبادل المعرفي المثمر، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز رغبة سكان المدينة في التعلم مدى الحياة.وأوضح الرئيس التنفيذي للمدينة سيريل بيايا، أن المدينة تسعى على المدى الطويل لدمج أفضل الممارسات التعليمية المتنوعة لشركائها الدوليين من أجل تزويد طلاب وطالبات المدينة بالعلم والمعرفة، وتحفيزهم على التفكير محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى تعزيز التعلم الاجتماعي والعاطفي، وتوفير بيئة تعليمية تُبرز أفضل ما لدى طلاب وطالبات الأكاديمية وتحفيزهم على التفكير محليًا وعالميًا.وتستهدف أكاديمية العالم الطلاب والطالبات من عمر 3 - 18 عامًا، وتتميز بمناهجها الدراسية الفريدة والمتوازنة، وأساليب التعليم الملهم والمرافق المتميزة، منذ افتتاحها في عام 2006م، لتكون أول مدرسة بالمدينة الاقتصادية توفر التعليم حتى الصف الثاني عشر، وتضم المدرسة اليوم أكثر من 500 طالب وطالبة وكادر تدريسي يتجاوز 50 معلمًا ومعلمة ومعاونًا ومعاونة.// انتهى //16:09ت م0122