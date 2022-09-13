نجران 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسنفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران أمس، جولات ميدانية على جميع منافذ البيع ومحطات الوقود بمحافظة خباش، ومركزي الحصينية والخرعاء، للتأكد من تطبيق أنظمة وزارة التجارة وعدم وجود أي مخالفات في منافذ البيع.وشملت جولات الفرق الرقابية لمكافحة الغش والتستر التجاري ٤٣ منشأة تجارية جرى خلالها تحرير 7 مخالفات فورية.وأكدت تجارة نجران أن الجولات الرقابية مستمرة على جميع الأنشطة للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك وعدم وجود أي ممارسات مخالفة، داعية المواطنين للإبلاغ عن أي حالات غش أو اشتباه تستر تجاري.// انتهى //16:09ت م0123