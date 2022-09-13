الرياض 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسأعلنت وزارة الطاقة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، توقيع اتفاقية اليوم بين مركزهما المشترك (مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة) مع شركة Siemens Advanta العالمية، وذلك لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي لقطاع الطاقة في المملكة من أجل المساهمة في زيادة كفاءة الطاقة وتعزيز تكامل مصادر الطاقة المتجددة.جاء ذلك خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية المنعقدة في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض خلال الفترة من 15 – 13 سبتمبر الجاري.ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي (NCAI) الدكتور ماجد التويجري، والرئيس التنفيذي لشركة سيمنز السعودية أحمد الهوساوي، بحضور مساعد الوزير لشؤون التطوير والتميز المهندس أحمد الزهراني.وبموجب الاتفاقية ستعمل شركة سيمنز مع مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة في المملكة بشكل وثيق لتطوير حلول ذكاء اصطناعي قابلة للتطوير من شأنها أن تساعد في تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية دائمة وتدعم تحقيق أهداف المملكة في أن تصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.وبهذه المناسبة قال مساعد وزير الطاقة المهندس أحمد الزهراني: إن هذه الاتفاقية تعدّ خطوةً مهمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتطوير الحلول التقنية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بما يحقق مستهدفات المملكة الطموحة ضمن رؤية 2030.ومن جهته قال الدكتور ماجد التويجري : إن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تستهدف إنشاء اقتصاد يركز على البيانات بدعم من الذكاء الاصطناعي، ورسالتنا تتلخص في تعزيز قيمة البيانات من أجل تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، وهذه الاتفاقية ستساعدنا في تحديد المجالات التي يمكن للمملكة من خلالها تطوير وتطبيق قدرات الذكاء الاصطناعي لدعم جهودنا للانضمام إلى رابطة النخبة العالمية للاقتصادات التي تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي.بدوره أفاد الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز السعودية بأن هذه الاتفاقية ستدعم التحول الرقمي في المملكة لتكون واحدة من أكثر الدول تقدماً من الناحية التقنية، معربًا عن تطلعه في إنشاء حلول ذكاء اصطناعي مشتركة من خلال الاستفادة من معرفة وخبرة شركة سيمنز بالمجال الصناعي، وعبر بناء الكفاءات الوطنية في المجالات التي يركز عليها مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة، بدءاً من قطاع الطاقة.// انتهى //16:29ت م0127