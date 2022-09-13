الرياض 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واساستعرضت مجموعة (stc)، خلال مشاركتها في النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2022 التي تستضيفها الرياض اليوم، مجموعةً من الحلول الرقمية المتكاملة ابتداءً من البنية التحتية ومنصات الذكاء الاصطناعي الممكنة لتطبيقاته لتخدم قطاعات متعددة مثل القطاعات الصحية والبحثية والزراعية والمجتمعية.وتقدم stc من خلال مشاركتها عدداً من تقنيات الذكاء الاصطناعي بالقمة، ومنها تقنية السلامة المرورية التي تُساعد في الكشف عن الحوادث المرورية المتوقعة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي تقيس مدى احتمالية وقوع الحوادث، بناء على عدد من العوامل منها السرعة والكثافة المرورية وغيرها من العوامل التي من شأنها أن تتوقع مناطق الخطر المحتملة، الأكثر تعرضاً للحوادث.كما تُشارك stc في جلسات حوارية للحديث عن أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتستعرض كذلك عدداً من الحلول الرقمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التي تسهم في تطوير المدن والمجتمعات الذكية، فضلاً عن عرضها لخدمات الأشعة التشخيصية التي تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي في الكشف المُبكر عن أمراض السرطان، إضافة إلى استخدام تقنية خيال الذكاء الاصطناعي في إنشاء صور من أوصاف نصية، وأخيراً تقنية التنبؤ بصحة الثروة الزراعية عبر الأراضي المزروعة لتحسين إدارة وإنتاج المحاصيل بكفاءة.وستوقع stc خلال القمة، عدداً من مذكرات التفاهم أبرزها، توقيع أكاديمية stc مع جامعة الملك سعود مذكرة تفاهم لتمكين التطوير والابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التعاون البحثي، من خلال مشاركة الخبرات في مجال تنفيذ البرامج التدريبية والمشاريع البحثية، فيما ستوقع stc مع "سكاي" اتفاقية بهدف تعزيز حلول الذكاء الاصطناعية والبنية التحتية المملكة، كما سيتم مع "سدايا" توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ عدد من المبادرات الوطنية المتعلقة بالتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي بهدف تبادل الخبرات والمعرفة وتقديم الاستشارات واستكشاف الفرص، ومنها استفادة الجمعيات المدرجة في منصة إحسان من الخدمات التقنية الموجودة على منصة stc للاستدامة.// انتهى //16:30ت م0128