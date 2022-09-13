الرياض 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسأكد نائب الرئيس للخدمات الصناعية في شركة أرامكو السعودية فهد العبدالكريم أن المملكة وفقاً لرؤية 2030 تتطلع وتعمل لتكون ملتقى إقليمي للعديد من منتجات الحديد والصلب، وماضية بخطوات واثقة وصحيحة باتجاه تدعيم صناعة الحديد السعودية.وأوضح في حديثه خلال جلسة "نواب الوزراء والتنفيذيين" ضمن فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثاني لصناعة الحديد، أن أرامكو على الرغم من أنها شركة للطاقة والغاز إلا أنها مشارك رئيس في صناعة الحديد، وتوطين منتجاتها يعد هدف أساسي من استراتيجيتها، كما تعمل على إنتاج الحديد والصلب والمواسير والخزانات والمركبات.وقال العبدالكريم:" نجحنا في التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال صناعة الحديد وتحفيز المستثمرين المحليين، كي نواصل التقدم في هذه الصناعة، مبينًا أن أرامكو أطلقت قبل 7 سنوات برنامجاً فاعلاً لتعزيز المحتوى المحلي بقطاع التوريد الذي كان في بداية البرنامج 35%، والآن ارتفع إلى 59%، كما أسست برنامجين لتحفيز صناعات السيارات، وتمضي قدماً لاستقطاب شركاء استثماريين متخصصين لإنتاج العديد من منتجات الحديد.وبين أن برنامج أرامكو للحديد الخام يمضي إلى مرحلة التنظيم بالتعاون مع أحد الشركاء، وسيقوم بإنتاج 1،5 ملايين طن من الحديد الخام تخدم صناعات المراكب والسفن والمواسير السعودية بكميات كبيرة، فيما تقوم الشركة ببناء منشآت صناعية في رأس الخير، وستذهب منتجاتها إلى دعم صناعات المحركات وإعادة الدرفلة، فضلا عن العمل على تطوير منشآت صناعية للحديد والصلب لسد الفجوة .// انتهى //16:36ت م0132