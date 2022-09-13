المدينة المنورة 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مكتبة معالي الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد في المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية، وذلك بحضور سمو رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان ، ووكلاء الجامعة ومسؤوليها.وأشاد سمو أمير منطقة المدينة المنورة، بمسيرة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، المستشار بالديوان الملكي، الذي يُعد أحد رجالات هذه الدولة المباركة الذي سخر جهوده وعلمه طيلة عقود من الزمن في خدمة دينه ومليكه وبلاده، مبيناً سموه أن مسيرته العلمية والعملية توّجت معاليه ليتبوأ المهام والمناصب المؤثرة في خدمة الوطن، وتواصلت عطاءاته في كل المواقع التي شغلها ليكون مثالاً يُحتذى به في الإخلاص في العمل وخدمة العلم والوفاء للوطن.وعقب التدشين، تجوّل الأمير فيصل بن سلمان، في مكتبة الشيخ بن حميد، التي تُعد من المصادر العلمية المهمة لطلاب العلم والباحثين، إذ تحتوي على أكثر من ١٠ أنواع من العلوم والفنون في الدعوة الإسلامية والعقائد وعلوم القرآن والحديث والمذاهب الفقهية وعلوم الاجتماع وعلوم اللغات والأدب العربي والثقافة الإسلامية والمعارف العامة والموسوعات، ويبلغ عدد العناوين فيها ١٤٤٠٥ عناوين وتضم ٢٧٠٧٨ كتاباً ومجلة علمية.//انتهى//16:38ت م0133