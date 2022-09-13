الرياض 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسينطلق في الرياض غدًا منتدى الأسرة الخليجية الأول تحت عنوان "الفرص والتحديات المستقبلية للأسرة في الخليج"، برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبتنظيم من مجلس شؤون الأسرة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويتناول المنتدى على مدى يومين ضمن 6 جلسات حوارية عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأهمية والأولوية للأسرة، إذ سيناقش في يومه الأول "قيم الأسرة في الخليج وأثرها في إعداد جيل يواكب التغيير"، و "تأثير تكنولوجيا الواقع الافتراضي والواقع المعزز على تماسك الأسرة الخليجية"، إلى جانب "اقتصاديات الأسرة وأثرها في تعزيز تماسك الأسرة"، في حين سيناقش في يومه الثاني "أفضل الممارسات والسياسات لدعم الطفولة في دول الخليج"، و "واقع كبار السن في ظل المتغيرات"، إضافة إلى "صحة الأسرة في الخليج".وأوضحت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري، أن منتدى الأسرة الخليجية الذي سينطلق بالتزامن مع "يوم الأسرة الخليجية" يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية المحافظة على تماسك الأسرة الخليجية ورعايتها بما يسهم في إعداد أجيال مستقبلية قادرة على النهوض بمجتمعاتها، ومواجهة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، ومناقشة طرق توظيف الابتكار والتكنولوجيا في مجابهة التحديات، ومسؤولية الأسرة ضمن التكنولوجيا الرقمية، إضافة إلى دورها في مواجهة إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية، والتوعية بأهمية تعزيز صحة الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، إضافة إلى الخروج بتوصيات ذات أثر إيجابي على الأسرة الخليجية.يذكر أن منتدى الأسرة الخليجية الذي سيقام يومي 14 – 15 سبتمبر 2022 في فندق موفنبيك بالرياض، يجمع عددًا من المهتمين بالشأن الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي والصحي يمثلون عددًا من الجامعات، والمراكز البحثية، والمراكز المعنية بالأسرة، إلى جانب استضافة أبرز الشخصيات على المستويين المحلي والخليجي، وخبراء بمنظمات خليجية ودولية ذات العلاقة بالأسرة.// انتهى //16:41ت م0135