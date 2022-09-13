الرياض 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة بزيارة اليوم لسفارة المملكة المتحدة بالمملكة قدم خلالها العزاء والمواساة في وفاة جلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.ودوّن سموه كلمة في سجل التعازي جاء فيها: أتقدم ببالغ التعازي وصادق المواساة لجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وللأسرة المالكة وشعب المملكة المتحدة الصديق في وفاة جلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والعزاء موصول لأعضاء سفارة المملكة المتحدة في المملكة والجالية البريطانية والإيرلندية في المملكة.وأضاف: لقد أمضت حياتها في خدمة وطنها وشهدت مسيرتها السلام والمحبة واليوم يخلد التاريخ إنجازاتها العظيمة، متمنيا للجميع التوفيق في خدمة بلدينا الصديقين والشكر لأعضاء سفارة المملكة المتحدة في المملكة على استقبالهم وحفاوتهم الكريمة.// انتهى //16:45ت م0136