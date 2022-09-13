الرياض 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسأطلقت الغرفة التجارية بمكة المكرمة عدداً من الدورات والدبلومات التي تستهدف تنمية القدرات والارتقاء بمهارات العديد من الشرائح.وشملت الدبلومات التي مدتها عام: مجالات الحاسب الآلي التطبيقي، الأمن السيبراني، الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الأمن والسلامة والمحاسبة لغير المحاسبين، فيما شملت دبلومات الأشهر الستة: الحاسب الآلي التطبيقي، الموارد البشرية، إدارة المستشفيات، السكرتارية الطبية، دبلوم الإدارة الشاملة.كما أعلنت الغرفة تنظيم دورة متخصصة في التحكيم التجاري بعنوان "اتفاق التحكيم"، ينظمه مركز مكة المكرمة للتحكيم التجاري بالتعاون مع مركز التدريب بالغرفة، وتستمر الدورة لثلاثة أيام من 19 حتى 21 سبتمبر الجاري، ويقدمها المستشار والمحكم الدولي الدكتور فارس عمران خبير التدريب القانوني عبر برنامج "زووم".// انتهى //17:28ت م0148