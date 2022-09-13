الرياض 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسنيابة عن معالي رئيس جامعة الملك سعود، وقع وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يزيد بن عبدالملك آل الشيخ اليوم، مذكرة تفاهم بين كرسي التغير المناخي وتنمية البيئة والغطاء النباتي وجمعية البيئة ومكافحة التصحر، مثلها في التوقيع سمو الأمير متعب بن فهد بن فيصل رئيس مجلس إدارة الجمعية، بحضور عميد البحث العلمي الدكتور محمد الوابل، وعميد كلية العلوم الدكتور زيد العثمان والمشرف على الكرسي الدكتورة أسماء الحقيل وعدد من أعضاء الجمعية.وأوضح الدكتور آل الشيخ أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقاً من اهتمام الجامعة بتوطيد أواصر التعاون البحثي المشترك بين مؤسسات المجتمع فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة حتى تتضافر الجهود للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة.بدورها، أوضحت الدكتورة الحقيل بأن هذه المذكرة أتت مواكبةً لمبادرة السعودية الخضراء وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتوعية البيئية بما يخدم أهداف تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المملكة، كما أن المذكرة تتضمن التعاون في مجالات الاستشارات والتدريب وتنفيذ البرامج التوعوية.// انتهى //17:28ت م0149