الرياض 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسنظمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات و هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع شركة هواوي، النسخة الثامنة من برنامج "بذور من أجل المستقبل" في المملكة، بمشاركة أكثر من 50 طالبا وطالبة من جامعات المملكة المختلفة، بهدف تنمية المهارات الرقمية ورعاية المواهب التقنية المحلية وإعداد الكوادر المستقبلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، والمساهمة في تعزيز مهارات الطلاب وتحسين قدراتهم وإعدادهم من أجل مواكبة التحول الرقمي بالمملكة.وأقيم حفل الختام للبرنامج بمقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بحضور وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المساعد لمهارات المستقبل والمعرفة الرقمية محمد بن عبدالمحسن السحيم، ومستشار قطاع تقنيات المعلومات والتقنيات الناشئة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الباتلي، جرى خلاله تكريم المشاركين في البرنامج والقائمين عليه، وسط حضور ومشاركة عدد من مسؤولي ومنسوبي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة هواوي.وتعرف الطلاب المشاركين على أحدث التقنيات مثل الجيل الخامس والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، كما أتاح لهم زيارة المعارض ومقرات العمل والمتاجر من خلال الجولات الافتراضية، حيث استمر البرنامج لمدة ثمانية أيام؛ تم خلالها تدريب الطلاب ضمن جلسات البث المباشر والدورات المتخصصة التي تم تطويرها لتلبية الاحتياجات المعرفية للطلاب.يذكر أن برنامج "بذور المستقبل" عقد للمرة الثامنة بالتعاون بين الوزارة و الهيئة وشركة هواوي، استفاد منه أكثر من 400 موهبة سعودية منذ إطلاقه.// انتهى //17:34ت م0151