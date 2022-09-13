أملج 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسنظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أملج, اليوم, ورشة عمل حول الزراعة العضوية، تستهدف المزارعين في المحافظة.وتناولت محاور الورشة التي أقيمت في قاعة فندق إتش بي، تاريخ الزراعة العضوية وفوائدها والتعريف بالجمعيات ومراكز الأبحاث المختصة بها, إضافة إلى آلية التحول للحصول على شهادة العضوية وخطوات التسجيل للحصول على الدعم فيما يخصها.كما تطرقت المحاور إلى العديد من المحاور المهمة في هذا الصدد ومن أهمها مبدأ الصحة وعلم البيئة، ومبدأ العدالة والعناية المبنية على الحذر والمسؤولية، وأن الزراعة العضوية يجب أن تمنح جميع من ينضم إليها الحياة الكريمة في توفر الغذاء الآمن.وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع الرويلي بأن الورشة هدفت إلى أهم فوائد الزراعة العضوية للمجتمع بالتقليل من تلوث التربة والماء وتعزيز التنوع الأحيائي، والمساهمة في ضمان تقليل المخاطر الصحية للمنتجين والمستهلكين، مشيراً بأن المستهلك يحصل على فوائد جمة بضمانه الحصول على غذاء آمن وخالي من متبقيات المبيدات والأسمدة الكيمائية، والمنتجات المعدلة وراثيًا وتوفير منتجات موثقّة وآمنة وصحية وبجودة عالية.// انتهى //17:41ت م0153