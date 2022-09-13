الرياض 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسوقعّت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم مذكرة تفاهم مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"؛ بهدف التعاون في تقديم برامج نوعية مشتركة للطلبة الموهوبين، في إطار مساعيها لتطوير مستوى الكوادر الوطنية في مجال الاقتصاد.ووقّع المذكرة التي مثلها من وزارة الاقتصاد والتخطيط وكيل الوزارة للتخطيط الإستراتيجي والتميّز المؤسسي فراس بن نزار شريف، فيما مثّل مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الأمين العام المكلف للتواصل المؤسسي وتطوير الأعمال الدكتور نزيه بن شجاع العثماني.وتضمنت عددًا من مجالات التعاون بين الطرفين، شملت بناء برامج إثرائية تعليمية للطلبة الموهوبين في المجال الاقتصادي، إضافة لدعم البرامج الإثرائية القائمة في مجال الاقتصاد، مثل برنامج موهبة الإثرائي العالمي، وسفراء موهبة، وبرنامج موهبة للالتحاق بالجامعات المرموقة "التميز".ونصت على تبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين، والمشاركة في المحاضرات والندوات في مجال الاقتصاد، فضلًا عن مشاركة أعضاء رابطة موهبة في الفعاليات والمناسبات والمؤتمرات التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد والتخطيط محليًا وعالميًا.كما أتاحت فرصة المشاركة لأعضاء رابطة موهبة في برامج مبادرة تطوير الكوادر الوطنية التي أعلنتها الوزارة مؤخرًا في إطار تطوير الكفاءات في مجال الاقتصاد والإدارة والسياسة العامة والعلوم الاجتماعية، وإتاحة فرص التدريب التعاوني لأعضاء رابطة موهبة في وزارة الاقتصاد والتخطيط، وتسخير مرافق الوزارة من قاعات التدريب والمؤتمرات ومقرات ورش العمل والبرامج التدريبية لأعضاء رابطة موهبة.وتأتي مذكرة التفاهم في سياق الجهود الحثيثة التي تقودها وزارة الاقتصاد والتخطيط لتحقيق التكامل مع القطاع غير الربحي؛ للمشاركة في التنمية الاقتصادية وتعزيز الشراكة عبر تبادل الخبرات والمعارف، ودعم الطلبة والكفاءات الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //17:43ت م0154