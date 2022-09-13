الرياض 17 صفر1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسرأس معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، اليوم، الاجتماع الثاني والعشرين للجنة أصحاب السمو والمعالي والسعادة كبار مسؤولي الإسكان بدول مجلس التعاون، وذلك بالعاصمة الرياض.وناقش الاجتماع جهود الإسكان في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وإستراتيجية العمل الإسكاني المشترك لدول مجلس التعاون، وقواعد المعلومات الإسكانية، وجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، والنظام الموحد لملاك العقارات، والأسبوع الخليجي الاسكاني، ومقترح الأمانة العامة بشأن تبادل التجارب والخبرات والمعلومات، إضافةً إلى التنسيق لإبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية.واطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة حول إستراتيجية العمل الاسكاني المشترك، وعلى ما قامت به اللجنة الفنية بالتعاون مع الأمانة العامة من جهود لتنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة في الإستراتيجية الإسكانية للعام 2022.وأوصت اللجنة بالموافقة على "دليل الرقابة على القطاع العقاري في دول مجلس التعاون" و"دليل قائمة المعايير الفنية المطورة للتخطيط والتصميم وأنظمة البناء" و"دليل استخدام أحدث وسائل التخطيط والتطبيقات في مجال الإسكان" كأدلة استرشادية، وتكليف الأمانة العامة برفعه لمقام المجلس الوزاري للاعتماد، مع تفويض اللجنة الوزارية المختصة لتحديثها متى ما دعت الحاجة.ومن المقرر ان يتم رفع التوصيات لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، لاعتمادها خلال الاجتماع الـ 20 لوزراء دول مجلس التعاون المعنيين بشؤون الإسكان برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل يوم غدٍ الأربعاء.// انتهى //17:44ت م0155