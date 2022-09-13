القاهرة 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسأجريت اليوم قرعة البطولة العربية للأندية (رجال) في نسختها الـ(34)، المقرر إقامتها في الكويت خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل، بمشاركة 16 فريقًا عربيًا.وجاءت المجموعات المشاركة في البطولة بعد سحب القرعة على النحو التالي: المجموعة الأولى (الكويت الرياضي - الاتحاد السكندري - أهلي حلب السوري - أهلي بني غازي)، والمجموعة الثانية (الأهلي المصري - الرياضي اللبناني - الغرافة القطري - الميناء اليمني)، فيما ضمت المجموعة الثالثة (الأهلي البحريني - البشائر الرياضي العماني - كاظمة الرياضي - السد القطري)، والمجموعة الرابعة (الجهراء الرياضي - بيروت اللبناني - وداد بوفاريك الجزائري - دجلة الجامعة العراقي).مما يذكر أن الاتحاد العربي لكرة السلة قَسّمَ الفرق المشاركة في البطولة إلى 4 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 فرق مع وضع مستضيف البطولة "الكويت" على رأس المجموعة الأولى، بينما وُضِع حامل اللقب "الأهلي المصري" على رأس المجموعة الثانية، فيما يشارك نادي الاتحاد السكندري بصفته ممثلًا عن كرة السلة المصرية.// انتهى //17:53ت م0157