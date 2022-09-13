الرياض 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واساستعرضت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل (تحكم) قدراتها التقنية خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، التي انطلقت أعمالها اليوم في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية".وتشارك "تحكم" بصفتها راعياً داعماً للمعرض، وانطلاقاً من انسجام أهداف القمة مع مجالات عمل الشركة وتخصصها، كونها إحدى الشركات الوطنية الرائدة في بناء المحتوى المحلي وتوطين التقنية، وذلك من خلال تطوير وتشغيل حلول متطورة ومتخصصة في علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وفي بناء وتشغيل حلول السلامة العامة والتنقل الذكي من أجل حفظ حياة الإنسان والإسهام في خلق قيمة اقتصادية للمملكة.يُذكر أن شركة "تحكم" تقدم حلولاً إستراتيجية في مجالي السلامة العامة والتنقل الذكي تهدف إلى رفع مستوى جودة الحياة وتعزيز مستوى السلامة والتنقل على الطرقات، مع التزامها بالتنمية والابتكار، وتكريس خبراتها في الذكاء الاصطناعي، وقدراتها من خلال "الحاسوب الفائق" المملوك للشركة، وقدرة الشركة على التعامل مع كم هائل من البيانات الضخمة وتحليلها ومعالجتها بفعالية.// انتهى //18:21ت م0159