دبلن 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أيرلندا نايل بن أحمد الجبير، اليوم، واجب العزاء والمواساة، في وفاة جلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وذلك في سفارة المملكة المتحدة في العاصمة دبلن.وأعرب السفير الجبير عن تعازيه ومواساته في وفاة جلالتها .// انتهى //18:23ت م0160