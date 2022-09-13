اسطنبول 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واساستعرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء دورها في التصدي لوباء كورونا وفاعليتها أثناء الجائحة والمهام المناطة بها في مكافحة الأوبئة.جاء ذلك خلال مشاركة "الهيئة" في الاجتماع الثاني للهيئات الوطنية لتنظيم الأدوية في منظمة التعاون الإسلامي الذي استضافته جمهورية تركيا في العاصمة اسطنبول، من الفترة 5 إلى 7 سبتمبر 2022م.وهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون القائم بين السلطات الوطنية لتنظيم الدواء لتطوير قدراتها التنظيمية، وتبادل الآراء والخبرات وأفضل الممارسات حول دور هذه السلطات في مكافحة فيروس كورونا وغيره من الأوبئة المحتملة.ونُوقش خلال الاجتماع الاستراتيجيات المناسبة لتسريع الاعتماد على الذات في إنتاج الأدوية واللقاحات المضمونة الجودة والآمنة والفعّالة والحصول عليها.وضمن مشاركتها في الاجتماع؛ استعرضت "الهيئة" دورها في مكافحة الأوبئة من خلال استعراض الاستجابة الوطنية لجميع مؤسسات ووزارات المملكة للجائحة وفاعليتها أثناء الأزمة، وتجربتها في مواجهة كوفيد - 19، كما تم الحديث عن دور "الغذاء والدواء" وجهودها بإنشاء فرق علمية وعقد اجتماعات مستمرة لمشاركة التقارير اليومية والتواصل مع الشركات لمواجهة وحل التحديات.وركّزت المشاركة أيضًا على تسليط الضوء على الدور الفعّال لـ "الهيئة" بهدف ضمان استمرار توفير الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية للمواطنين والمقيمين طوال فترة الجائحة من خلال سلسلة من العمليات التي تمت كرصد المخاطر، والحملات التوعية للجمهور، وتسريع الموافقات، والتفتيش وغيرها.كما تم استعراض مساهمات "الغذاء والدواء" في تقديم الدعم للمجتمع الدولي من خلال تبادل الخبرات وتقديم الاستشارات، وتأكيد استمرارية التحضير والاستعدادات لأي جائحة في المستقبل.// انتهى //18:25ت م0161