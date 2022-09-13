واشنطن 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.وناقش الجانبان ضرورة فك اشتباك القوات العسكرية، والوقف الفوري للقتال والتسوية السلمية بين أرمينيا وأذربيجان.وأعرب وزير الخارجية الأمريكي بلينكن عن قلق بلاده العميق بشأن العمليات العسكرية على طول الحدود الأرمنية الأذربيجانية.// انتهى //18:26ت م0162