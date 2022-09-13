تبوك 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسنظمت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك, أمس, معرضاً فنياً بعنوان "إلهامات بصرية", بحضور عدد من المهتمين والمهتمات بالفنون البصرية والتشكلية بالمنطقة، وذلك بمقر الجمعية.وأوضح مدير الجمعية ماجد العنزي, بأن فعاليات المعرض تستمر لمدة أسبوع وتضم 47 لوحة من الرسم التجريدي.وأضاف أن الفكرة من إقامة المعرض إبراز الحركة التشكيلية بالمنطقة، من خلال الدور الذي تقوم به الجمعية خدمة لفناني وفنانات المنطقة.//انتهى//18:39ت م0169