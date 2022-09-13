الطائف 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسأنهت أمانة الطائف ممثلة في وكالة التنمية والتعمير تسمية 415 شارعًا مستحدثًا بأحياء القلت والرويدف، وذلك ضمن مراحل المشروع الشامل للتسمية والترقيم والتي تنفذه الأمانة لتحسين جودة الحياة وأنسنة المدن ورفع كفاءة الخدمات البلدية بالشوارع غير المسماة والشوارع الجديدة.وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي أن الأمانة واصلت جهودها ببرامج التطوير والتحسين وبرامج جودة الحياة بهدف تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، مشيراً الى أن برنامج التسمية الجديد يأتي تماشياً مع الزيادة السكانية المستمرة التي تشهدها المدينة ودخول أحياء جديدة للنطاق العمراني مما استدعى التوسع في شبكة الطرق الداخلية، فيما جرى تركيب أكثر من 1846 لوحة جديدة لأسماء الشوارع.وبين أن برامج التسمية والترقيم تهدف الى التسهيل على السكان وراحتهم، ودعماً لجهود الجهات الحكومية والمختصة ذات العلاقة لتسهيل الوصول الى المواقع المختلفة وتقديم الخدمات للأهالي بما يواكب النمو السكاني والعمراني.// انتهى //18:40ت م0170