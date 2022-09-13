المدينة المنورة 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسوقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اتفاقية تعاون مع شركة "سيركو" العالمية، وذلك في إطار تقديم الدعم الفني والاستشارات لإدارة خدمات البنية التحتية في محافظة العلا، وما يعزز من أدوار قطاع عمليات المحافظة.وأوضح رئيس قطاع عمليات المحافظة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس معتز كردي أن الاتفاقية تتضمن استشارات في تصميم وتنفيذ إستراتيجية خدمات البنية التحتية، ودعم لتنفيذ المخطط الرئيس الشامل، وبموجبها تقدم الشركة خطة إدارة المرافق التي تُشكل أساس العمليات التشغيلية في محافظة العلا.وأشار المهندس معتز كردي إلى إن الاتفاقية ستسهم في تحسين وجودة التشغيل والمرافق بحيث تتناسب مع مكانة بيئتها الطبيعية الثقافية ومواقعها التاريخية، وستعزز من أهداف الهيئة الملكية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، تحقيقا لرؤية العلا وتماشيا مع رؤية المملكة 2030.بدوره, أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "سيركو" في الشرق الأوسط فيل ماليم، أن الشركة تتطلع من خلال هذه الاتفاقية مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى تحقيق أهداف الهيئة الملكية، من خلال تقديم خدمات إستراتيجية وتشغيلية، ستسهم في تحقيق رؤية العلا.وتعتمد الهيئة الملكية لمحافظة العلا نهجًا مستدامًا لتنفيذ رؤيتها، في إطار التطوير من خلال عدد من البرامج والمبادرات، ومن تلك مخطط "رحلة عبر الزمن" الذي تم إطلاقه شهر أبريل من العام 2021م، تعزيزا لمستهدفات تعزيز العلا كوجهة عالمية للثقافة والتراث الطبيعي والسياحة البيئية، إضافة إلى أن تكون العلا وجهة مثالية للمعيشة والعمل.// انتهى //18:41ت م0171