الرياض 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسأقيمت اليوم ضمن الفعاليات المصاحبة للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية" في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، ورشة عمل بعنوان "الحراك الاقتصادي والاجتماعي".وتناولت الورشة، القيمة المفتوحة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، وتطرقت إلى المنشآت حول العالم تتطلع اليوم لتوظيف البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع تحقيق أهدافها ورؤاها، وبشكل خاص لوضع أفضل الخوارزميات وتوظيف الخبراء، وكبار المتخصصين، إلا أنها تفتقد إلى الجانب الأهم من هذه المعادلة، وهو البيانات.وتناولت الورشة رغبة المنشآت في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي إلى الاستثمار بكثافة في مجال البيانات، وتحري التقنيات التي تحقق بالفعل أهدافها، واستخدام التقنيات القادرة على استيعاب متطلباتها وطموحاتها، بالإضافة إلى التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي على أساس الثقة بالنتائج التي تقدمها.// انتهى //18:55ت م0173