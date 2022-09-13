أبوظبي 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات خلال اتصال هاتفي من رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها.وتبادل الجانبان -خلال الاتصال- وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وسبل دعم أسس السلام والتعاون في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والتطرق إلى استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 28) عام 2023.// انتهى //19:24ت م0174