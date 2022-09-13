الرياض 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أهمية الدور الكبير لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي في استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لتحقيق التكامل الخليجي في المجالات الاقتصادية.ونوه معالي الأمين العام بالدعم الكبير الذي يوليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله- لأعمال هيئة الاتحاد الجمركي وتفعيل دورها ومنحها الصلاحيات الكاملة لأداء مهامها وفق قرارات قمة الرياض في الدورة 42 لمقام المجلس الأعلى المنعقدة في 14 ديسمبر 2021م.جاء ذلك خلال استقبال معالي الأمين العام لرئيس وأعضاء هيئة الاتحاد الجمركي بمناسبة انعقاد اجتماعهم الأول يوم أمس، في مقر الأمانة العامة بالرياض.وهنأ معاليه محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، بمناسبة تعيينه رئيس مجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون بحضور أعضاء مجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي، إيذانًا ببدء أعمال مجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس وانطلاق أعماله؛ إنفاذاً لقرار مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ(42) (14 ديسمبر 2021م، الرياض) بتفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي ومنحها الصلاحيات الكاملة لتأدية مهامها، وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال جميع متطلبات الاتحاد الجمركي بدول المجلس، في ضوء توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.كما جرى عقد الاجتماع التاسع والعشرين لهيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون، برئاسة معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي بمشاركة أعضاء هيئة الاتحاد الجمركي، والأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة الأستاذ خليفة بن سعيد العبري.وناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية عام 2024م، ومحاضر اللجان الفنية وتقارير فرق العمل المعنية بمتابعة العمل الجمركي، كما اطلع على مستجدات الدراسات التي تقوم بها الأمانة العامة لتطوير المنافذ الجمركية بدول المجلس، وربط مركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة بأنظمة هيئات وإدارات الجمارك بدول مجلس التعاون.// انتهى //19:33ت م0175