الرياض 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسأعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر سبتمبر 2022م، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 7.380 مليارات ريال، وتم حُدِّد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 1.701 مليار ريال سعودي.وبحسب البيان الصادر من المركز، قُسِّمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 201 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027م، وبلغت الشريحة الثانية 700 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2032م، فيما بلغت الشريحة الثالثة 800 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2037م.// انتهى //19:33ت م0176