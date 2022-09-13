الرباط 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، في مدينة نور سلطان بكازاخستان اليوم، بوزير العلوم والتعليم العالي بكازاخستان سياسات نوربيك.وأفاد بيان صادر عن المنظمة أن الجانبين تباحثَا سبل وآليات تعزيز التعاون والشراكة بين الإيسيسكو والوزارة في مجالات العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال والحوار الحضاري، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.كما استعرضَا أبرز البرامج والأنشطة التي تنفذها المنظمة بالتعاون مع عدد من الجهات في كازاخستان، وفي مقدمتها برنامج الإيسيسكو لتدريب الشباب على كيفية إنشاء وتطوير مشاريع صغيرة في مجال التكنولوجيا والابتكار، والاتفاق على عقد ندوات دولية حول أعلام الحضارة في تاريخ العالم الإسلامي تعود أصولها إلى كازاخستان، وتعزيز تبادل الخبرات وتطوير مهارات الباحثين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، والاستشراف الإستراتيجي والحوار الحضاري.// انتهى //19:36ت م0178