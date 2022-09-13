الرباط 17 صفر 1444 هـ الموافق 13 سبتمبر 2022 م واسوقعت المغرب والبنك الدولي بالرباط اليوم، على اتفاقية قرض بقيمة 236,7 مليون يورو ستخصص لدعم تمويل مشروع التنمية الاقتصادية بجهة الشمال الشرقي للبلاد.ووقع هذه الاتفاقية عن الجانب المغربي وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، وعن البنك الدولي مديره الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا جيسكو هنتش، حيث عبر الجانبان عن ارتياحهما للدعم والمواكبة التي يقدمها البنك للمغرب بغية تنفيذ المشاريع الإصلاحية ذات الأولوية التي أُطلِقت بالبلاد، بما في ذلك مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العمومي، والإستراتيجيات القطاعية من الجيل الجديد.// انتهى //19:36ت م0179